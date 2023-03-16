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Хет-трик Бучневича не помог «Сент-Луису» набрать очки в матче с «Миннесотой»

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«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хет-трик Бучневича не помог «Сент-Луису» набрать очки в матче с «Миннесотой»
  • AP
  • © Jeff Roberson

Встреча на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:8.

В составе «Сент-Луиса» заброшенным хет-триком отличился Бучневич, также дубль оформил Якуб Врана. У «Миннесоты» забили Йоэль Эрикссон Эк, Йон Клингберг, Оскар Сундквист, Мэйсон Шоу, Райан Хартман (дубль), Алекс Голигоски и Райан Ривз.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист «Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах.

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