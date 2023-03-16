Узнать больше

Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский хоккеист «Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ, забросив шайбу на 51-й минуте.

Эта шайба стала 402-й в домашних матчах в карьере россиянина.

На первом месте по этому показателю идёт Уэйн Гретцки (492 гола), второй — Горди Хоу (449), а третий — Яромир Ягр (411).

Ранее агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, высказался о травме своего клиента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить