Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский хоккеист «Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ, забросив шайбу на 51-й минуте.

Эта шайба стала 402-й в домашних матчах в карьере россиянина.

На первом месте по этому показателю идёт Уэйн Гретцки (492 гола), второй — Горди Хоу (449), а третий — Яромир Ягр (411).

Ранее агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, высказался о травме своего клиента.