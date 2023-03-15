Агент Овечкина рассказал, когда хоккеист вернётся на лёд после травмы
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«Ничего серьёзного. Когда Овечкин вернётся на лед? Со дня на день», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».
Как сообщает журналист Роман Стаббс в Twitter, у российского хоккеиста травма нижней части тела.
«Вашингтон» проиграл все шесть матчей текущего сезона НХЛ, в которых россиянин не играл по различным причинам.
Встреча в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 5:3 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о сроках возвращения Овечкина после травмы.