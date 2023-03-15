Агент Овечкина рассказал, когда хоккеист вернётся на лёд после травмы

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказался о травме своего клиента.

«Ничего серьёзного. Когда Овечкин вернётся на лед? Со дня на день», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Роман Стаббс в Twitter, у российского хоккеиста травма нижней части тела.

«Вашингтон» проиграл все шесть матчей текущего сезона НХЛ, в которых россиянин не играл по различным причинам.

Встреча в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 5:3 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о сроках возвращения Овечкина после травмы.