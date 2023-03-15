Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о сроках возвращения Овечкина после травмы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о возвращении нападающего Александра Овечкина после травмы.

«Вернутся ли Овечкин и Милано к завтрашнему дню? Понятия не имею. Каким бы ни был наш состав, мы должны быть готовы к матчам и мы должны их выигрывать», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Как сообщает журналист Роман Стаббс в Twitter, у российского хоккеиста травма нижней части тела.

«Вашингтон» проиграл все шесть матчей текущего сезона НХЛ, в которых россиянин не играл по различным причинам.

Встреча в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 5:3 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Овечкин рассказал, что является его работой в клубе.