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Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о сроках возвращения Овечкина после травмы

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о возвращении нападающего Александра Овечкина после травмы.
Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о сроках возвращения Овечкина после травмы
  • AFP

«Вернутся ли Овечкин и Милано к завтрашнему дню? Понятия не имею. Каким бы ни был наш состав, мы должны быть готовы к матчам и мы должны их выигрывать», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Как сообщает журналист Роман Стаббс в Twitter, у российского хоккеиста травма нижней части тела. 

«Вашингтон» проиграл все шесть матчей текущего сезона НХЛ, в которых россиянин не играл по различным причинам. 

Встреча в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 5:3 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Овечкин рассказал, что является его работой в клубе.

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