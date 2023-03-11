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Овечкин: моя работа — оставаться топовым снайпером

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что является его работой в клубе.
Овечкин: моя работа — оставаться топовым снайпером
  • Gettyimages.ru

«Моя работа состоит в том, чтобы оставаться топовым снайпером, потому что с возрастом это не становится легче», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Воспитанник московского «Динамо» в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 816 шайб. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» отпразднует второе место Овечкина среди снайперов НХЛ.

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