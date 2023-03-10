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«Вашингтон» отпразднует второе место Овечкина среди снайперов НХЛ

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Руководство «Вашингтон Кэпиталз» приняло решение отметить очередное достижение капитана столичной команды Александра Овечкина.
«Вашингтон» отпразднует второе место Овечкина среди снайперов НХЛ
  • AP
  • © Jae C. Hong

«Кэпиталз» проведет церемонию в честь выхода российского форварда на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник московского «Динамо» в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 816 шайб. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).

В мероприятии примут участие руководители клуба и лиги, а также члены семьи Овечкина. Церемония состоится 21 марта перед игрой с «Коламбус Блю Джекетс». 37-летнему хоккеисту вручат памятные подарки, а болельщики получат фигурку-болванчика Овечкина.

Ранее сообщалось, что мама Овечкина посетила матч «Вашингтона» в НХЛ впервые с 2017 года.

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