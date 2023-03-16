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Овечкин: не хочется пропускать игры в решающей части регулярного сезона

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в решающей части регулярного сезона ему не хочется пропускать ни одной игры.
Овечкин: не хочется пропускать игры в решающей части регулярного сезона
  • AP
  • © Jae C. Hong

«Возвращаться всегда здорово. В этой части сезона не хочется пропускать ни одной игры, но иногда так не получается. Большая победа, важные очки. Играть с молодой командой было серьёзным вызовом», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба в Twitter.

«Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 5:4. Россиянин в основное время матча забросил шайбу и сделал голевую передачу. Он был признан лучшим игроком матча.

Как сообщает журналист Роман Стаббс в Twitter, у российского хоккеиста травма нижней части тела. «Вашингтон» проиграл все шесть матчей текущего сезона НХЛ, в которых россиянин не играл по различным причинам. 

Ранее сообщалось, что россиянин Павел Бучневич признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд».

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