Главный тренер «Вашингтона»: если есть шансы, что Овечкин может играть, он будет играть

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало».

«Если есть шанс, что он сможет играть, он будет играть. Он нам нужен», — приводит слова Лавиолетта Washington Hockey Now.

Он также отметил, что в тех обстоятельствах, которые были у россиянина, он сделал всё, на что способен.

«Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

Россиянин в основное время встречи забросил шайбу и сделал голевую передачу. Он был признан лучшим игроком матча.

Как сообщает журналист Роман Стаббс в социальных сетях, у российского хоккеиста травма нижней части тела. «Вашингтон» проиграл все шесть матчей текущего сезона НХЛ, в которых россиянин не играл по различным причинам.

Ранее стало известно, что Овечкин не хочет пропускать ни одной игры в решающей части регулярного сезона.