Овечкин признан лучшим игроком матча НХЛ «Вашингтон» — «Баффало»
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Россиянин в основное время матча забросил шайбу и сделал голевую передачу.
В тройку звёзд матча также вошли одноклубник Овечкина нападающий Ти Джей Оши и форвард гостей Пейтон Кребс.
Овечкин вышел на чистое четвёртое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ. Заброшенная на 51-й минуте шайба стала 402-й в домашних матчах в карьере россиянина.
Ранее сообщалось, что россиянин Павел Бучневич признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд».