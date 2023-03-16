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Овечкин признан лучшим игроком матча НХЛ «Вашингтон» — «Баффало»

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Российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз».
Овечкин признан лучшим игроком матча НХЛ «Вашингтон» — «Баффало»
  • AP
  • © Jae C. Hong

Россиянин в основное время матча забросил шайбу и сделал голевую передачу.

В тройку звёзд матча также вошли одноклубник Овечкина нападающий Ти Джей Оши и форвард гостей Пейтон Кребс. 

Овечкин вышел на чистое четвёртое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ. Заброшенная на 51-й минуте шайба стала 402-й в домашних матчах в карьере россиянина.

Ранее сообщалось, что россиянин Павел Бучневич признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд».

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