«Вашингтон» проиграл все шесть матчей в текущем сезоне НХЛ, когда не играл Овечкин

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс».

В игре из-за проблем со здоровьем не принимал участия российский нападающий Александр Овечкин. «Вашингтон» проиграл все шесть матчей текущего сезона НХЛ, в которых россиянин не играл из-за различных причин.

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 5:3 в пользу «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин стал четвёртым россиянином, набравшим 70 и более очков за сезон.