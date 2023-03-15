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«Вашингтон» проиграл все шесть матчей в текущем сезоне НХЛ, когда не играл Овечкин

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Вашингтон» проиграл все шесть матчей в текущем сезоне НХЛ, когда не играл Овечкин
  • Gettyimages.ru

В игре из-за проблем со здоровьем не принимал участия российский нападающий Александр Овечкин. «Вашингтон» проиграл все шесть матчей текущего сезона НХЛ, в которых россиянин не играл из-за различных причин. 

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 5:3 в пользу «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин стал четвёртым россиянином, набравшим 70 и более очков за сезон.

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