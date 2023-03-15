Малкин стал четвёртым россиянином, набравшим 70 и более очков за сезон

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем Канадиенс».

Россиянин забил гол и сделал результативную передачу. Теперь на его счету 71 очко (24 + 47) в 67 матчах.

Малкин стал четвёртым россиянином, набравшим более 70 очков в сезоне после Никиты Кучерова, Кирилла Капризова и Артемия Панарина.

Встреча в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что очки Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» без Овечкина.