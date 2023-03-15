Эмоции Шестёркина, серия Малкина и дубль Барбашёва: чем удивили россияне в НХЛ

Передачи Артемия Панарина, Игоря Шестёркина и Владимира Тарасенко принесли «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном», в составе которого из-за травмы отсутствовал Александр Овечкин. Евгений Малкин стал четвёртым россиянином, который преодолел отметку 70 очков в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард «Питтсбурга» продлил свою результативную серию до шести матчей, забив гол и поучаствовав в атаке в игре с «Монреалем». Иван Барбашёв оформил дубль в противостоянии с «Филадельфией».

Поздравление Макгрегора

Всё внимание болельщиков, и не только российских, прошедшей ночью было приковано к матчу в Нью-Йорке между «Рейнджерс» и «Вашингтоном». Перед встречей американские СМИ анонсировали эту игру как дуэль Артемия Панарина и Александра Овечкина. Но противостояния соотечественников на льду так и не произошло. Капитан «Кэпиталз» получил травму нижней части тела и не смог помочь своим одноклубникам.

В отсутствие Ови столичные вновь смотрелись беззубо. Хозяева практически сняли вопрос о победителе в матче ещё в первом периоде: Мика Зибанеджад оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Патрик Кейн. Причём в обоих голах шведа поучаствовали россияне.

Очередное очко на свой счёт записал Владимир Тарасенко. Он прошёл по правому флангу и отдал точный пас на партнёра, который оказался в центральной зоне и с лёгкостью переиграл Дарси Кемпера.

Ещё более эффектным получился второй гол Зибанеджада. Атаку начал Игорь Шестёркин. Он отправил шайбу на фланг Артемию Панарину. Форвард ворвался в чужую зону и сделал передачу Мике, а швед в очередной раз расстрелял голкипера «Вашингтона», на этот раз совершив бросок с неудобной руки.

Панарин набрал 643-е очко в 575 матчах за карьеру в НХЛ и вплотную приблизился к Игорю Ларионову (644) в зачёте российских бомбардиров в истории лиги. Главный тренер «Торпедо» занимает в списке 15-е место.

Для Шестёркина, которого признали третьей звездой встречи, голевой пас стал первым результативным действием в регулярном чемпионате. В прошлом сезоне он также один раз сумел подключиться к атаке в противостоянии с «Сент-Луисом». Впрочем, работы у своих ворот Игорю тоже хватало. Он совершил 28 сейвов. При этом в одном из эпизодов не справился с нервами. Произошла упорная борьба за шайбу прямо перед голкипером, и тот на эмоциях выхватил клюшку у игрока «Вашингтона» Алексея Протаса, бросив её за спину и чуть не задев Панарина.

В итоге встреча завершилась в пользу «Рейнджерс» — 5:3. А поздравить команду с победой в раздевалку зашёл бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

«Отличная работа, ребята. Было классно наблюдать за игрой вживую. Несколько раз почти дошло до драки, но даже этого не понадобилось. Поздравляю, потрясающая игра, спасибо вам», — пошутил ирландец.

«Вашингтон» же в очередной раз показал, насколько сильно зависим от Овечкина. Россиянин пропустил в этом сезоне шесть матчей, и все они закончились поражением столичных.

Серия Малкина

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стабильно набирает очки для своей команды. В матче с «Монреалем» он продлил свою результативную серию до шести матчей, отличившись голом и передачей в большинстве.

Оба эпизода с участием россиянина получились очень похожими. Однако в первом после броска издали шайба сразу влетела в ворота, а во втором её подправил Джейк Гюнцель. Таким образом, Малкин вышел на 45-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он набрал 1218 очков (468 + 750) за 1048 матчей в карьере в лиге, превзойдя Ларри Мёрфи (1217).

Кроме того, Евгений стал четвёртым россиянином, преодолевшим отметку 70 очков в текущем сезоне. Ранее это удалось сделать Никите Кучерову, Кириллу Капризову и Артемию Панарину.

К сожалению, успехи Малкина не помогли «Питтсбургу» выиграть матч с «Монреалем». «Пингвингз» уступили 4:6. А в составе победителей вновь обратил на себя внимание Денис Гурьянов. Нападающий после обмена из «Далласа» существенно прибавил. Он продлил результативную серию до четырёх игр, забив в третьей встрече подряд.

Погоня Кучерова за Макдэвидом

Форвард «Тампы» Никита Кучеров продолжает погоню за Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем в списке лучших бомбардиров текущего сезона. В матче с «Нью-Джерси» (4:1) россиянин записал на свой счёт 96-е очко (27 + 69). Нападающий забросил шайбу на последней секунде второго периода, как раз в тот момент, когда прозвучала сирена.

Однако достать канадца и немца — задача не из простых. Оба хоккеиста «Эдмонтона» отличились в противостоянии с «Оттавой».

Макдэвид забросил шайбу и отдал голевую передачу, таким образом побив рекорд Кучерова, установленный в сезоне-2018/19. Тогда российский форвард «молний» набрал 128 очков в 82 матчах регулярного чемпионата, что являлось лучшим результатом в XXI веке. У капитана «Ойлерз» теперь на одно результативное действие больше, а впереди у него ещё 14 встреч.

Причём Макдэвид и Драйзайтль стали первыми игроками, кому удалось добраться до гроссмейстерской отметки в 100+ очков в сезоне. Это всего лишь второй раз в истории НХЛ, когда два года подряд подобным достижением отметились одноклубники. Ранее такой результативностью могли похвастаться только легендарные хоккеисты «Бостона» Фил Эспозито и Бобби Орр.

Дубль Барбашёва и серия Кузьменко

Обратили на себя внимание россияне и в противостоянии «Вегаса» с «Филадельфией». «Голден Найтс» уверенно победили — 5:3. Дубль в матче во второй раз в сезоне оформил Иван Барбашёв. Ранее дважды ему удавалось поразить лишь ворота «Монреаля».

Сначала форвард отметился дальним броском, реализовав большинство на старте второго периода. А затем забил в самой концовке встречи, когда «Флайерз» заменили голкипера на полевого игрока.

Ещё одна шайба на счету Павла Дорофеева, который провёл только второй матч в 2023 году, однако сумел заработать уже третье очко. Накануне в игре с «Сент-Луисом» он отличился голом и передачей. Причём, поразил ворота головой.

Продолжает свою результативную серию Андрей Кузьменко. Форвард «Ванкувера» отличился уже в пятой встрече подряд, на этот раз огорчив голкипера «Далласа». «Старз» после удачного выезда в Сиэтл, где взяли четыре очка в двух играх, не смогли ничего противопоставить «Кэнакс» (2:5). А Евгений Дадонов и вовсе закончил встречу с показателем полезности «-1».

Не сбавляет обороты после перехода в «Бостон» защитник Дмитрий Орлов. Его команда уступила «Чикаго» (3:6), однако россиянин вновь отметился результативными действиями. Хоккеист во втором периоде отдал голевую передачу Хампусу Линдхольму и набрал 11-е очко в 9 матчах за новую команду.

Александр Барабанов и Николай Кныжов отличились за «Сан-Хосе» в матче с «Коламбусом» (5:6 ОТ). В этой игре на первый план вышел голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов. Помимо того, что он сделал 27 сейвов, вратарь ещё и по примеру Шестёркина отдал голевую передачу. А два ассиста Владислава Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» одолеть «Айлендерс» (5:2).