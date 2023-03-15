Жамнов: в настоящее время в сборной не такой плотный график, поэтому сейчас я в «Спартаке»

Главный тренер сборной России по хоккею и «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, как планирует совмещать работу на двух постах.

«В настоящее время в сборной не такой плотный график, поэтому сейчас я в «Спартаке». На данный момент одно другому не мешает, буду совмещать работу в сборной и в клубе. Рад присоединиться к «Спартаку», много работы предстоит, но из сборной я не ухожу», — цитирует Жамнова Sport24.

14 марта Жамнов возглавил ХК «Спартак». Как сообщает «Чемпионат», контракт со специалистом заключён на два сезона.

Соглашение Жамнова с национальной командой истекает в июне. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста российская сборная завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион СССР Борис Майоров высказал мнение, что результат Жамнова будет зависеть от качества состава на предстоящий сезон.