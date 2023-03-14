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Майоров считает, что результат Жамнова в «Спартаке» будет зависеть от качества состава команды

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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион СССР Борис Майоров высказал мнение, что результат главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова будет зависеть от качества состава на предстоящий сезон.
Майоров считает, что результат Жамнова в «Спартаке» будет зависеть от качества состава команды
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Трудно сказать, что получится у него, потому что состав, который был у него в «Спартаке» тогда, намного лучше, чем сегодняшний. Да, есть сейчас много молодёжи, но она никак себя не проявила: то ли ей не давали возможности, то ли она сама не ахти какая. Но будем надеяться, что у Жамнова получится», — цитирует Майорова ТАСС.

14 марта Жамнов возглавил ХК «Спартак». Как сообщает «Чемпионат», контракт со специалистом заключён на два сезона.

Соглашение Жамнова с национальной командой истекает в июне текущего года. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста российская сборная завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Жамнов высказался о своём назначении в столичный клуб.

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