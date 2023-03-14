Жамнов — о назначении в «Спартак»: я благодарен руководству клуба за оказанное доверие
- РИА Новости
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«Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить «Спартак», клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков», — приводит слова Жамнова пресс-служба.
14 марта Жамнов возглавил «Спартак». Как сообщает «Чемпионат», контракт со специалистом заключён на два сезона.
Соглашение Жамнова с национальной командой истекает в июне текущего года. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста российская сборная завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ранее Жамнов высказался о возможном возвращении сборной России по хоккею на ЧМ-2024.