Жамнов — о назначении в «Спартак»: я благодарен руководству клуба за оказанное доверие

Главный тренер сборной России по хоккею и «Спартака» Алексей Жамнов высказался о своём назначении в столичный клуб.

«Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить «Спартак», клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков», — приводит слова Жамнова пресс-служба.

14 марта Жамнов возглавил «Спартак». Как сообщает «Чемпионат», контракт со специалистом заключён на два сезона.

Соглашение Жамнова с национальной командой истекает в июне текущего года. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста российская сборная завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Жамнов высказался о возможном возвращении сборной России по хоккею на ЧМ-2024.