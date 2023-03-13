Жамнов высказался о возможном возвращении сборной России по хоккею на ЧМ-2024

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на информацию, что национальная команда может вернуться на чемпионат мира в 2024 году.

«Сейчас будет неправильно что‑либо комментировать. Одни говорят одно, другие — другое. У меня никакой информации нет. Говорить о возвращении сборной России на международный уровень ещё рано», — приводит слова Жамнова РБК.

Как сообщает «Матч ТВ», идея IIHF состоит в том, чтобы допустить российскую сборную на молодёжный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гётеборге.

По информации источника, решение об этом может быть принято на конгрессе организации в мае.

Отмечается, что большинство членов IIHF выступают за то, чтобы вернуть сборную России на чемпионаты мира уже из бизнес‑соображений. За это выступают Канада и США. Против — Чехия, Финляндия, Швеция и ряд прибалтийских стран.

Ранее Тардиф назвал слухами информацию о желании большинства членов IIHF вернуть Россию на чемпионат мира.