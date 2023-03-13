Узнать больше

Жамнов высказался о возможном возвращении сборной России по хоккею на ЧМ-2024

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на информацию, что национальная команда может вернуться на чемпионат мира в 2024 году.
Жамнов высказался о возможном возвращении сборной России по хоккею на ЧМ-2024
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сейчас будет неправильно что‑либо комментировать. Одни говорят одно, другие — другое. У меня никакой информации нет. Говорить о возвращении сборной России на международный уровень ещё рано», — приводит слова Жамнова РБК.

Как сообщает «Матч ТВ», идея IIHF состоит в том, чтобы допустить российскую сборную на молодёжный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гётеборге.

По информации источника, решение об этом может быть принято на конгрессе организации в мае.

Отмечается, что большинство членов IIHF выступают за то, чтобы вернуть сборную России на чемпионаты мира уже из бизнес‑соображений. За это выступают Канада и США. Против — Чехия, Финляндия, Швеция и ряд прибалтийских стран.

Ранее Тардиф назвал слухами информацию о желании большинства членов IIHF вернуть Россию на чемпионат мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить