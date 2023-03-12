Дубль Кузьменко, три очка Наместникова, гол Панарина в овертайме и рекорд Орлова: как россияне зажгли в НХЛ

Андрей Кузьменко дважды отличился в матче с «Оттавой» и достиг отметки 30 заброшенных шайб за регулярный чемпионат НХЛ, а Владислав Наместников записал на свой счёт дубль и передачу в матче с «Флоридой». «Рейнджерс» сломил сопротивление «Баффало» благодаря 32 спасениям Игоря Шестёркина и голу Артемия Панарина в овертайме, а Михаил Сергачёв оформил ассистентский дубль в третьей встрече подряд. Точные передачи Александра Овечкина и Евгения Малкина помогли одержать победу «Вашингтону» и «Питтсбургу» соответственно, а Дмитрий Орлов быстрее всех защитников в истории «Бостона» покорил планку в десять очков.

30 голов Кузьменко

У фанатов «Ванкувера» нынешний регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги вряд ли оставит приятные воспоминания. Несмотря на наличие звёзд во всех линиях, канадский коллектив находится в нижней части турнирной таблицы Западной конференции и с вероятностью 99,9% не попадёт в плей-офф второй год подряд. Одним из редких светлых пятен остаётся яркое выступление Андрея Кузьменко, который в своём первом же сезоне может преодолеть планку в 70 очков. На данный момент он имеет в своём активе 57 и занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров «Кэнакс», уступая лишь Элиасу Петтерссону, Куинну Хьюзу и Джей Ти Миллеру.

В очередной раз Кузьменко блеснул в домашнем противостоянии с «Оттавой», завершившемся в пользу хозяев — 5:2. Он отличился двумя точными бросками и стал лишь третьим россиянином, достигшим гроссмейстерской отметки в 30 голов в нынешней регулярке. Помимо него, таким могут похвастаться лишь Кирилл Капризов (39) и Александр Овечкин (36). Таким образом, он помог «Ванкуверу» продлить успешную серию до четырёх матчей, а сам заслуженно получил звание второй звезды, уступив лишь тому же Миллеру.

При этом не сказать, чтобы голы Кузьменко получились невероятно эффектными. Скорее в очередной раз продемонстрировали его способность оказываться в нужное время в нужном месте и хладнокровно использовать свои шансы. Сначала он своевременно вырвался на пятак и одним движением убрал и защитника, и вратаря, после чего отправил шайбу уже в пустой створ. А затем и вовсе поразил оставленные Матсом Согаардом ворота. В концовке «Сенаторз» пошли ва-банк и были наказаны.

Преображение Наместникова

Но если Кузьменко демонстрирует высокую продуктивность на протяжении всего чемпионата, то его соотечественник «взрывается» эпизодами. И самый яркий из них пришёлся на начало марта — после того, как он был обменян из «Тампа-Бэй» в «Виннипег». Очередная попытка закрепиться в составе «Лайтнинг» провалилась, но переезд в Канаду явно пошёл на пользу. За «Джетс» Владислав Наместников провёл всего четыре встречи, но уже записал на свой счёт пять (2 + 3) очков. В то время как за предыдущие 57 матчей отметился лишь 15.

При этом гостевое противостояние с «Флоридой» и вовсе превратилось в бенефис российского форварда. В концовке первого периода Наместников организовал контратаку и помог отличиться Николаю Элерсу, а затем сам продемонстрировал снайперские навыки. За неполные 14 минут он дважды здорово открылся на пятаке и оставил не у дел Сергея Бобровского. Таким образом, Владислав достиг отметки в восемь голов за турнир и оформил первый дубль с ноября 2021-го.

Несмотря на всё это, Наместников был признан лишь третьей звездой матча. Первой стал Марк Шайфли, чья пара шайб принесла «Джетс» победу в овертайме (5:4), а второй — нападающий «Пантерз» Мэттью Ткачук, разразившийся сразу тремя (2 + 1) очками. Но Владиславу не стоит расстраиваться. Гораздо важнее то, что в «Виннипеге» он наконец стал демонстрировать своё мастерство и пользоваться доверием тренера. А этого ему не хватало в последние годы.

Добивание Панарина и 32 сейва Шестёркина

В отличие от Наместникова, проблем с этим уже давно не испытывает нападающий «Рейнджерс». Артемий Панарин по праву считается лидером команды и не устаёт доказывать это на льду. Двое суток назад он трижды ассистировал партнёрам во встрече «Монреалем», а на этот раз помог обыграть «Баффало» в нью-йоркском дерби (2:1). Правда, подопечные Жерара Галлана вряд ли смогли бы добиться победы, если бы не великолепная игра их голкипера.

По ходу нынешнего чемпионата Игорь Шестёркин признавался, что недоволен своим выступлением. И его можно понять. Пусть по числу побед он и занимает второе место среди всех вратарей лиги, но по проценту отражённых бросков (91%) и коэффициенту надёжности (2,63) не входит даже в топ-15 (среди тех коллег, что провели более десяти игр). И это не могло устраивать действующего обладателя «Везина Трофи». Как и тот факт, что с середины января он стабильно пропускал минимум две шайбы за встречу. Однако в противостоянии с «Сэйбрз» россиянин был великолепен: совершил 32 спасения и лишь раз дал застать себя врасплох. Преуспел Джефф Скиннер, воспользовавшийся передачей Ильи Любушкина.

Однако это позволило «Баффало» лишь дотянуть до овертайма, где своё веское слово сказал Панарин. Россиянин находился на льду и в момент, когда счёт открывал Патрик Кейн, а на этот раз взял на себя роль завершителя. Форвард подкараулил отскок после броска Адама Фокса и сыграл на добивании, укрепившись в статусе второй звезды матча. Первой ожидаемо стал Шестёркин.

Примечательно, что одним из героев матча между «Колорадо» и «Аризоной» был признан другой российский вратарь. При этом Александру Георгиеву для этого хватило парировать всего 18 бросков, в то время как его визави Коннор Ингрэм отвёл угрозу 41 раз. Тем не менее канадец стал лишь третьим списке, в то время как отечественный страж ворот расположился строчкой выше. Возможно, причиной тому послужил итоговый результат. «Эвеланш» сломил сопротивление «Койотис» в овертайме.

Успех Сергачёва и достижение Орлова

В то время как Панарин достиг отметки 73 очка и вплотную подобрался ко второму российскому бомбардиру сезона НХЛ — Капризову, Никита Кучеров приблизился к покорению планки в 100 баллов. Очередной шаг он сделал во встрече с «Чикаго» (3:1), в ходе которой выступил в роли подносчика снарядов. Именно отечественный форвард поучаствовал в организации победного гола, вследствие чего в его активе стало 26 шайб и 69 передач.

Также по теме На правах лидеров: как Панарин оформил ассистентский хет-трик, а Кучеров набрал три очка в матче НХЛ Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами в матче с «Монреалем» и вышел на 15-е место в списке лучших ассистентов в...

Но в этот день не Кучеров был главным ассистентом в составе «Тампа-Бэй». Это звание перехватил Михаил Сергачёв, дважды выводивший на ударную позицию Брейдена Пойнта. Михаил отметился дублем из передач в третьей игре подряд и вышел на восьмую позицию в списке лучших распасовщиков лиги среди защитников (41). Столько же у Миро Хейсканена и Винса Данна.

Свой ассистентский счёт пополнили и другие звёздные россияне. Александр Овечкин помог забить Энтони Манте и тем самым поучаствовал в разгроме «Айлендерс», а Евгений Малкин и Дмитрий Куликов — «Филадельфии». «Вашингтон» и «Питтсбург» разгромили соперников (5:1) и продолжили борьбу за попадание в плей-офф. На данный момент «Пингвинз» занимает седьмую строчку на Востоке (76), в то время как «Кэпиталз» идёт лишь десятым (71).

В восьмом матче подряд очки набрал Павел Бучневич, чей «Сент-Луис» на выезде не оставил шансов «Коламбусу». «Даллас» сломил сопротивление «Сиэтла» благодаря точному пасу Евгения Дадонова, а Денис Гурьянов во второй раз отличился за «Монреаль». Правда, «Канадиенс» всё равно проиграл «Нью-Джерси» и остался на предпоследнем месте в таблице Востока. В свою очередь, в роли ассистентов выступили Александр Барабанов и Дмитрий Орлов, установивший рекорд «Бостона». Ранее ни одному защитнику «Брюинз» не удавалось достичь отметки десять результативных баллов всего за семь встреч.