«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», у Бучневича результативная передача

«Сент-Луис» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил Джордан Кайру, ещё по одной шайбе забросили Брэндон Саад и Самуэль Блэйс.

Алексей Торопченко и Павел Бучневич отметились по одной результативной передаче.

У «Коламбуса» отметились Патрик Лайне и Бун Дженнер.

«Сент-Луис» с 63 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Коламбус» с 47 очками — на последней позиции Востока.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» разгромил «Айлендерс».