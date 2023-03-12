«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», у Бучневича результативная передача
Игра завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей хет-трик оформил Джордан Кайру, ещё по одной шайбе забросили Брэндон Саад и Самуэль Блэйс.
Алексей Торопченко и Павел Бучневич отметились по одной результативной передаче.
У «Коламбуса» отметились Патрик Лайне и Бун Дженнер.
«Сент-Луис» с 63 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Коламбус» с 47 очками — на последней позиции Востока.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» разгромил «Айлендерс».