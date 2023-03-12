Узнать больше

Орлов быстрее всех защитников в истории «Бостона» набрал первые десять очков за клуб

Короткая ссылка
Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов установил очередной рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

31-летний воспитанник новокузнецкого «Металлурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:2) сделал результативную передачу. Орлов достиг отметки в десять набранных очков в составе «Бостона» быстрее всех защитников в истории. Для этого российскому хоккеисту понадобилось семь матчей. На его счету три шайбы и семь голевых передач.

Орлов превзошел достижение Эла Айэфрейти (сезон-1993/94), Брэда Парка (1975/76) и Ирва Спенсера (1962/63), которым потребовалось 11 матчей.

Защитник после 11 сезонов за «Вашингтон Кэпиталз» 23 февраля вместе с нападающим Гарнетом Хэтэуэем был обменян в «Брюинз». 

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу штрафных минут в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить