Орлов быстрее всех защитников в истории «Бостона» набрал первые десять очков за клуб

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов установил очередной рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

31-летний воспитанник новокузнецкого «Металлурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:2) сделал результативную передачу. Орлов достиг отметки в десять набранных очков в составе «Бостона» быстрее всех защитников в истории. Для этого российскому хоккеисту понадобилось семь матчей. На его счету три шайбы и семь голевых передач.

Орлов превзошел достижение Эла Айэфрейти (сезон-1993/94), Брэда Парка (1975/76) и Ирва Спенсера (1962/63), которым потребовалось 11 матчей.

Защитник после 11 сезонов за «Вашингтон Кэпиталз» 23 февраля вместе с нападающим Гарнетом Хэтэуэем был обменян в «Брюинз».

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу штрафных минут в НХЛ.