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Хоккеист Свечников перенесёт операцию на колене и пропустит остаток сезона НХЛ

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы колена.

«После консультаций с экспертами было решено, что лучший способ дальнейших действий — это операция. Мы уверены, что Андрей полностью восстановится», — цитирует президента и генерального менеджера «Каролины» Дона Уодделла пресс-служба клуба. 

По информации журналиста Эллиотта Фридмана, первое обследование показало, что у россиянина разрыв передней крестообразной связки. 

В текущем сезоне Свечников набрал 55 (23 + 32) очков в 64 играх. Контракт россиянина с «Харрикейнз» рассчитан до 2029 года.

Ранее сообщалось, что российский защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов пропустит ближайшие игры команды в НХЛ из-за травмы.

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