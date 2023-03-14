В КХЛ установили новый рекорд посещаемости матчей 1/8 финала Кубка Гагарина

На матчах серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2022/23 зафиксирована рекордная суммарная посещаемость.

48 матчей 1/8 финала Кубка Гагарина посетили 367 669 зрителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Предыдущее достижение (354 985 болельщиков) было установлено в сезоне-2018/19.

14 марта определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина. Казанский «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом», СКА встретится с нижегородским «Торпедо», ЦСКА в борьбе за финал Запада сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Металлург» встретится с «Авангардом».

Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.