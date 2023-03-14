Воробьёв прокомментировал победу над «Автомобилистом» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Рад, что ребята не сдались при счёте 1:3. Выполнили до конца задание и отыгрались. Думаю, в овертайме мы были лучше. Коля Голдобин проявил мастерство. Очень плотная и интересная серия. Две хорошие команды.

Спасибо «Автомобилисту» за серию. Всё решил один гол в овертайме седьмого матча. Настолько всё было плотно. Благодарен ребятам за волю к победе», — приводит слова Воробьёва «Спорт-Экспресс».

В составе победителей отличились Никита Коростелёв, Денис Зернов, Егор Яковлев и Николай Голдобин, забросивший победную шайбу.

Отметим, что в третьем периоде «Металлург» отыгрался со счёта 1:3 за 119 секунд.

Во втором раунде «Металлург» сыграет с «Авангардом». Первый матч состоится 17 марта.

Ранее главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Металлурга».