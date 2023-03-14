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Заварухин — о поражении от «Металлурга»: кому-то везёт, кому-то нет

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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Металлурга» (3:4 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Заварухин — о поражении от «Металлурга»: кому-то везёт, кому-то нет
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Седьмая игра с хорошим соперником. Парни вышли настроенные на борьбу. Показали хорошее движение. Хоть мы и пропустили первыми, дальше забили хорошие голы, контролировали игру, вели в счёте 3:1.

В третьем периоде допустили ненужные удаления и пропустили второй гол. По движению и самоотдаче нет претензий к ребятам. Третий гол залетел после рикошета от двух коньков. В овертайме «Металлург» добавил. Мы имели неплохую контратаку, Василевский попал в штангу, а в следующей атаке нам забивают гол. Это спорт. Кому-то везёт, кому-то — нет», — приводит слова Заварухина «Спорт-Экспресс».

Во втором раунде «Металлург» сыграет с «Авангардом». Первый матч состоится 17 марта.

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» расторг контракты с канадскими легионерами Энтони Камарой и Хантером Шинкаруком.

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