Заварухин — о поражении от «Металлурга»: кому-то везёт, кому-то нет

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Металлурга» (3:4 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Седьмая игра с хорошим соперником. Парни вышли настроенные на борьбу. Показали хорошее движение. Хоть мы и пропустили первыми, дальше забили хорошие голы, контролировали игру, вели в счёте 3:1.

В третьем периоде допустили ненужные удаления и пропустили второй гол. По движению и самоотдаче нет претензий к ребятам. Третий гол залетел после рикошета от двух коньков. В овертайме «Металлург» добавил. Мы имели неплохую контратаку, Василевский попал в штангу, а в следующей атаке нам забивают гол. Это спорт. Кому-то везёт, кому-то — нет», — приводит слова Заварухина «Спорт-Экспресс».

Во втором раунде «Металлург» сыграет с «Авангардом». Первый матч состоится 17 марта.

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» расторг контракты с канадскими легионерами Энтони Камарой и Хантером Шинкаруком.