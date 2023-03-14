«Нефтехимик» расторг контракты с канадцами Камарой и Шинкаруком
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Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.
Действие контрактов прекращено по соглашению сторон.
В регулярном чемпионате и Кубке Гагарина Камара провёл в сумме 69 матчей, в которых набрал 33 (14+19) очка.
Шинкарук сыграл в 19 матчах и отметился пятью (2+3) очками.
В первом раунде плей-офф КХЛ «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» со счётом 2-4 в серии до четырёх побед.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов занял аналогичную должность в «Спартаке».