«Нефтехимик» расторг контракты с канадцами Камарой и Шинкаруком

«Нефтехимик» расторг контракты с канадскими легионерами Энтони Камарой и Хантером Шинкаруком.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Действие контрактов прекращено по соглашению сторон.

В регулярном чемпионате и Кубке Гагарина Камара провёл в сумме 69 матчей, в которых набрал 33 (14+19) очка.

Шинкарук сыграл в 19 матчах и отметился пятью (2+3) очками.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» со счётом 2-4 в серии до четырёх побед.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов занял аналогичную должность в «Спартаке».