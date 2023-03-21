На арене «Вашингтона» установили трон из 802 шайб в честь Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» представил голевой трон российского нападающего Александра Овечкина, сделанный из 802 шайб в преддверии домашнего матча с «Коламбус Блю Джекетс».

Трон состоит из 802 шайб и установлен на фоне эмблемы клуба — белоголового орлана. На крыльях птицы, по контуру выложенных шайбами, изображён силуэт Овечкина. «Вашингтон» будет добавлять шайбы по мере того, как россиянин будет забивать голы.

Воспитанник московского «Динамо» в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 819 шайб. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин рассказал о поддержке хоккеистов «Вашингтона» после смерти отца.