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Малкин — о победной шайбе в ворота «Вашингтона»: этот гол придаст мне уверенности

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
Малкин — о победной шайбе в ворота «Вашингтона»: этот гол придаст мне уверенности
  • AP
  • © Gene J. Puskar

«Я просто бросил со всей силы. Уверен, что этот гол придаст мне уверенности. Важный гол и ценные два очка для команды», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

Малкин считает, что «Питтсбург» провёл отличный матч.

«Нам нужно играть лучше в третьем периоде. Мы устроили драму, хотя вели со счетом 3:0. Надеюсь, что это последняя игра, где мы дали сопернику отыграть большое преимущество», — добавил форвард.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Пенсильвании. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Александр Овечкин, это его 42-й гол в сезоне и 822-й в НХЛ. Малкин отличился на 59-й минуте.

«Питтсбург» с 82 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Вашингтон» (76) — 11-й.

Ранее сообщалось, что Малкин признан первой звездой матча с «Вашингтоном».

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