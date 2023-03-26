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Малкин признан первой звездой матча с «Вашингтоном»

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил звание первой звезды встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
Малкин признан первой звездой матча с «Вашингтоном»
  • AP

В концовке третьего периода Малкин отобрал шайбу у Энтони Манты, поразил ворота Дарси Кемпера и помог «Питтсбургу» взять верх над «Вашингтоном» (4:3). Таким образом, россиянин в 81-й раз забросил победную шайбу и сравнялся по этому показателю с Патрисом Бержероном и Жильбером Перро (все — по 81).

Второй звездой матча был признан Джейк Гюнцель, третьей — Дилан Строум.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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