Пять российских вратарей попали в десятку кандидатов на «Везина Трофи»

Пять российских вратарей попали в десятку кандидатов на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Athletic.

Первое место в топ-10 занял вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, спасший команду от 52,7 гола. Пятым стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 27,5 гола. Шестое место у вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина (25), девятый — Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифс» (18,6), десятый — голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев (17,9).

«Везина Трофи» — награда, которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Шестёркин становился обладателем этой награды в сезоне-2021/22, а Василевский — в сезоне-2018/19.

Ранее Сорокин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией».