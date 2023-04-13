«Ему бы так в октябре забивать»: Задоров стал 13-м защитником в истории НХЛ, оформившим натуральный хет-трик

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Екатерина Бредина
Никита Задоров отметился тремя заброшенными шайбами и принёс «Калгари» победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе». Сначала россиянин в касание замкнул передачу из левого круга вбрасывания, затем послал шайбу в девятку кистевым броском от синей линии, а в заключение поразил пустые ворота соперника из своей зоны. При этом 27-летний москвич не только сделал это впервые в карьере, но и стал лишь 13-м защитником в истории лиги, кому удалось оформить натуральный хет-трик — между его выстрелами не удалось отличиться никому.
«Ему бы так в октябре забивать»: Задоров стал 13-м защитником в истории НХЛ, оформившим натуральный хет-трик
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги подошёл к концу. Большинство команд последние матчи проведут 13 апреля, однако некоторые, в частности «Калгари», отправились в отпуск на день раньше.

«Флэймз» провёл не лучший сезон и ещё до встречи с «Сан-Хосе» потерял все шансы на попадание в плей-офф: коллектив Дэрилла Саттера занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Так что домашняя игра с «Шаркс» уже ничего не решала ни для них, ни для расположившегося на 14-й строчке соперника.

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Как признавался защитник Никита Задоров, который не пропустил ни одного из 82 матчей команды в нынешнем сезоне, настроиться на борьбу в такой ситуации оказалось непросто. Однако хоккеисты «Калгари» постарались проявить свои лучшие качества ради болельщиков — превосходство по количеству бросков в створ составило 29:24.

«Прийти в правильный эмоциональный настрой перед игрой было определённо трудно. В прошлом матче мы упустили шанс выйти в плей-офф. Это паршиво. Мы ждали другого. Для нашей команды этот сезон, несомненно, стал разочарованием. Но перед встречей мы решили постараться для наших болельщиков и города Калгари. Ребята, конечно, играли с душой ради зрителей», — приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ.

С задачей «Флэймз» справился и подарил заполненным до отказа трибунам арены Scotiabank уверенную победу над «Сан-Хосе» со счётом 3:1, хотя и пропустил первым. А героем матча неожиданно стал сам Задоров: защитник впервые в карьере оформил хет-трик.

В середине второго периода он из левого круга вбрасывания завершил в касание атаку, в которой поучаствовали поборовшийся у борта Микаэль Баклунд, а на пятачке — Эндрю Манджапане, а в третьем периоде послал шайбу в девятку кистевым броском от синей линии. Голкипер «Шаркс» Каапо Кяхкёнен был закрыт своими же хоккеистами, поэтому спасти ворота не мог.

«Я как будто во сне, врать не буду. Расмус Андерсон на скамейке сказал мне: дерзай. В первый раз я попал в защитника, а во второй — просто закрыл глаза, представил себе сетку ворот, и мне повезло. Хороший бросок из сложного положения», — рассказывал Никита после матча журналистам.

Третья шайба была отправлена уже в пустые ворота в самой концовке встречи, однако это не умаляет заслуг защитника. Задорова признали первой звездой матча и третьей — игрового дня НХЛ.

«Когда в последний раз оформлял хет-трик? Даже не помню. Наверное, ещё в молодёжной лиге. На профессиональном уровне такого ещё не случалось, поэтому одну из сегодняшних шайб обязательно сохраню», — пообещал россиянин.

Главный тренер «Калгари» Дэрилл Саттер также остался доволен игрой Задорова и даже сравнил его с легендарным нападающим Павлом Буре.

«Русская Ракета». Приберёг это до последней игры. Ему бы так в октябре забивать!» — пошутил специалист. 

Впрочем, сам Задоров к такому сравнению оказался не готов.

«Я далёк от этого. Он-то, кажется, два года подряд забивал по 65?» — уточнил Никита.

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Интересно, что Задоров стал 13-м защитником в истории НХЛ, кто смог оформить натуральный хет-трик — между его выстрелами не удалось отличиться никому. А в составе «Флэймз» подобное ранее делал только Пол Райнхарт в далёком 1986 году.

Если говорить про личные достижения, а не итоговый результат команды, то Никита, безусловно, может занести себе этот сезон в актив. На его счету 14 голов в регулярном чемпионате, что является личным рекордом. Причём две шайбы оказались победными. Ранее больше семи раз Задорову отличиться не удавалось. Всего же он набрал 21 (14 + 7) очко при показателе полезности «+10».

Тем временем в Восточной конференции определился последний участник плей-офф. Им стал «Айлендерс». Команда Ильи Сорокина со счётом 4:2 переиграла «Монреаль» и гарантировала себе восьмое место. Нельзя сказать, что в этом матче у российского голкипера было много работы: он отразил 17 бросков. Однако без его феноменальной игры на протяжении всего сезона команда вряд ли добилась бы такого результата и не отправила бы в отпуск Сидни Кросби и Евгения Малкина. «Питтсбург» днём ранее уступил аутсайдеру, «Чикаго», — 2:5 — и впервые за 16 лет не будет бороться за Кубок Стэнли.

Ещё в одной встрече игрового дня «Даллас» в гостях победил «Сент-Луис» — 5:2. Голевой передачей отметился Евгений Дадонов.

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