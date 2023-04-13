Задоров поделился эмоциями от первого хет-трика в НХЛ

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал об эмоциях после хет-трика в матче Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

«Если бы мне сказали перед сезоном, что у меня будет хет-трик? Ну да, я бы на это поставил. Кажется, я уже делал хет-трик в «Лондоне». Были дубли в АХЛ, но хет-трик — ни разу. Особенный момент. Шайбу с последнего гола, думаю, клуб оформит мне в рамочку», — приводит слова Задорова пресс-служба клуба.

Встреча в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей хет-трик оформил российский защитник Никита Задоров.

«Калгари» не смог пробиться в плей-офф НХЛ. Задоров был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Задоров признан третьей звездой дня в НХЛ.