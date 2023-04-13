Задоров поделился эмоциями от первого хет-трика в НХЛ

Короткая ссылка
Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал об эмоциях после хет-трика в матче Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».
Задоров поделился эмоциями от первого хет-трика в НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Если бы мне сказали перед сезоном, что у меня будет хет-трик? Ну да, я бы на это поставил. Кажется, я уже делал хет-трик в «Лондоне». Были дубли в АХЛ, но хет-трик — ни разу. Особенный момент. Шайбу с последнего гола, думаю, клуб оформит мне в рамочку», — приводит слова Задорова пресс-служба клуба.

Встреча в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей хет-трик оформил российский защитник Никита Задоров.

«Калгари» не смог пробиться в плей-офф НХЛ. Задоров был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Задоров признан третьей звездой дня в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить