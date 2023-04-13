В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2022/23

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли сезона-2022/23.

За главный трофей НХЛ в этом году поборются: «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» от Восточной конференции, «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс» — от Западной.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш». В финале команда победила «Тампа-Бэй Лайтнинг» с общим счётом 4:2.

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал заявление двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека о российских спортсменах.