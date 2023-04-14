Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
«Сезон окончен, ничего не поделаешь. В течение года я всегда говорю: «Каждое очко — важное», верно? Необходимо набирать как можно больше в начале, чтобы не оказаться в такой ситуации, в какой оказались мы два месяца назад», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме со счётом 5:4.
Столичная команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги.
Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции.