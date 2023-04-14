Кучеров — лучший бомбардир и ассистент «Тампы» в регулярном чемпионате-2022/23

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».
Кучеров — лучший бомбардир и ассистент «Тампы» в регулярном чемпионате-2022/23
  • © AP Photo/Karl B DeBlaker

Теперь на счету россиянина 113 (30 + 83) очков в 82 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в регулярке. Его соотечественник и партнёр Михаил Сергачёв занял второе место в «Тампе» по числу голевых передач (54).

Встреча в Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 5:0.

Ранее сообщалось, что шайба Артемия Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Торонто».

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