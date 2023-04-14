Романов пропустит первый матч «Айлендерс» в Кубке Стэнли из-за травмы

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт рассказал о ходе восстановления российского защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова перед стартом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Однозначно нет, ответил Ламберт, когда его спросили, будет ли Романов готов к первой игре плей-офф», — написал журналист The Athletic Кевин Курц в Twitter.

При этом, по словам тренера, 23-летний воспитанник «Крыльев Советов» проводит тренировки на льду. Однако сроки его возвращения в игру пока не известны.

Романов пропустил последние пять матчей регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира в 76 матчах сезона-2022/23 набрал 22 (две шайбы + 20 передач) очка.

«Айлендерс» в первом раунде плей-офф сыграет с «Каролина Харрикейнз». Стартовый матч пройдёт в городе Роли 19 апреля.

Ранее сообщалось, что стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ.