Романов пропустит первый матч «Айлендерс» в Кубке Стэнли из-за травмы
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«Однозначно нет, ответил Ламберт, когда его спросили, будет ли Романов готов к первой игре плей-офф», — написал журналист The Athletic Кевин Курц в Twitter.
При этом, по словам тренера, 23-летний воспитанник «Крыльев Советов» проводит тренировки на льду. Однако сроки его возвращения в игру пока не известны.
Романов пропустил последние пять матчей регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира в 76 матчах сезона-2022/23 набрал 22 (две шайбы + 20 передач) очка.
«Айлендерс» в первом раунде плей-офф сыграет с «Каролина Харрикейнз». Стартовый матч пройдёт в городе Роли 19 апреля.
Ранее сообщалось, что стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ.