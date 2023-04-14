Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила расписание первых и вторых матчей первого раунда плей-офф.
Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ
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Восточная конференция:

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз»: 18 и 20 апреля;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: 19 и 21 апреля;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: 18 и 20 апреля;

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: 19 и 21 апреля.

Западная конференция:

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»: 18 и 20 апреля;

«Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс»: 19 и 21 апреля;

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд»/«Сиэтл Кракен»: 19 и 21 апреля;

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»/«Сиэтл Кракен»: не определено.

Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции.

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