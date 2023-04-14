Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ
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Восточная конференция:
«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз»: 18 и 20 апреля;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: 19 и 21 апреля;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: 18 и 20 апреля;
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: 19 и 21 апреля.
Западная конференция:
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»: 18 и 20 апреля;
«Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс»: 19 и 21 апреля;
«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд»/«Сиэтл Кракен»: 19 и 21 апреля;
«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»/«Сиэтл Кракен»: не определено.
Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции.