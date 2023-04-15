«Вашингтон» объявил об уходе Лавиолетта с поста главного тренера

«Вашингтон Кэпиталз» принял решение расторгнуть соглашение с главным тренером Питером Лавиолеттом.

«Мы благодарны Питеру за его лидерство и преданность нашей организации на протяжении последних трёх сезонов. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении.

«Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах. В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме со счётом 5:4.

Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги.

Ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о непопадании столичного клуба в плей-офф.