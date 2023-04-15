«Вашингтон» объявил об уходе Лавиолетта с поста главного тренера

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» принял решение расторгнуть соглашение с главным тренером Питером Лавиолеттом.
«Вашингтон» объявил об уходе Лавиолетта с поста главного тренера
  • © Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

«Мы благодарны Питеру за его лидерство и преданность нашей организации на протяжении последних трёх сезонов. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении.

«Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах. В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме со счётом 5:4.

Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги.

Ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о непопадании столичного клуба в плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить