Макдэвид повторил достижение Гретцки в НХЛ

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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид смог повторить достижение легендарного Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Макдэвид повторил достижение Гретцки в НХЛ
  • AP

Капитан «Эдмонтона» в этом сезоне забросил 64 шайбы, сделал 89 передач, в сумме набрав 153 очка. Таким образом, он впервые выиграл «Морис Ришар Трофи» и в пятый раз «Арт Росс Трофи».

Канадец также третий игрок в истории НХЛ, ставший лучшим по всем трём показателям результативности в одном сезоне. Ранее это удавалось Филу Эспозито (1972/73, «Бостон») и Уэйну Гретцки (5 раз — 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1986/87, «Эдмонтон»).

Ранее определились все пары плей-офф НХЛ сезона-2022/23.

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