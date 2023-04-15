Определились все пары плей-офф НХЛ сезона-2022/23

Появилось расписание первых и вторых матчей первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В Восточной конференции встретятся:

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз»: 18 и 20 апреля; «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: 19 и 21 апреля; «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: 18 и 20 апреля; «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: 19 и 21 апреля.

В Западной конференции сыграют:

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»: 18 и 20 апреля; «Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс»: 19 и 21 апреля; «Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен»: 19 и 21 апреля; «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»: 19 и 21 апреля.

Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции.