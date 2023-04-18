Свечников надеется восстановиться к следующему сезону НХЛ

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о восстановлении после травмы колена.
Свечников надеется восстановиться к следующему сезону НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

«Врач сказал, что восстановление займёт от шести до девяти месяцев. С момента, когда я получил травму, до нового сезона оставалось семь месяцев. Надеюсь, к этому времени я буду готов. Ничего серьёзного не произошло. Я просто катался, и моё колено вдруг ушло в сторону», — сказал Свечников пресс-службе НХЛ.

Игрок добавил, что первое время он чувствовал боль, но позже всё нормализовалось, и он спокойно начал процесс восстановления.

В нынешнем сезоне россиянин провёл 64 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 (23 + 32) очков.

Ранее сообщалось, что в «Бостоне» выявили желудочную инфекцию перед матчем с «Флоридой» в плей-офф НХЛ.

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