В «Бостоне» выявили желудочную инфекцию перед матчем с «Флоридой» в плей-офф НХЛ

Перед первым матчем 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз» игроки хозяев столкнулись с инфекцией.

Перед игрой главный тренер Джим Монтгомери заявил, что у нескольких хоккеистов плохое самочувствие. Он также подтвердил ухудшение здоровья у Линуса Улльмарка и Патриса Бержерона. Оба пропустили игру.

Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:1.

Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдёт 20 апреля.

Ранее сообщалось, что 35 сейвов Ильи Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Каролиной» в плей-офф НХЛ.