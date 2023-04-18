В «Бостоне» выявили желудочную инфекцию перед матчем с «Флоридой» в плей-офф НХЛ
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Перед игрой главный тренер Джим Монтгомери заявил, что у нескольких хоккеистов плохое самочувствие. Он также подтвердил ухудшение здоровья у Линуса Улльмарка и Патриса Бержерона. Оба пропустили игру.
Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:1.
Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдёт 20 апреля.
Ранее сообщалось, что 35 сейвов Ильи Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Каролиной» в плей-офф НХЛ.