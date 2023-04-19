Кучеров вышел на третье место среди россиян по числу голов в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и сделал три результативные передачи в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

Теперь на счету россиянина 53 шайбы в 137 матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на третье место в истории среди россиян, опередив Сергея Фёдорова.

Лидером является Александр Овечкин (72 гола). Второй — Евгений Малкин (67).

Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк Арена» завершилась со счётом 7:3.

Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Тампы».

Ранее сообщалось, что Кучеров признан третьей звездой матча «Торонто» — «Тампа».