Кучеров вышел на третье место среди россиян по числу голов в плей-офф НХЛ
- AP
Теперь на счету россиянина 53 шайбы в 137 матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на третье место в истории среди россиян, опередив Сергея Фёдорова.
Лидером является Александр Овечкин (72 гола). Второй — Евгений Малкин (67).
Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк Арена» завершилась со счётом 7:3.
Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Тампы».
Ранее сообщалось, что Кучеров признан третьей звездой матча «Торонто» — «Тампа».