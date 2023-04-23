Ничушкин покинул расположение «Колорадо» по личным причинам

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не принял участия в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

«Он покинул расположение команды по личным причинам. Я без понятия, как долго он будет отсутствовать, но он уже улетел из Сиэтла», — цитирует главного тренера команды Джареда Беднара журналист Питер Бауг в соцсетях.

Встреча на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершилась со счётом 6:4. В составе «Колорадо» российский голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30. Его соотечественник Ничушкин игру пропустил.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч состоится 25 апреля в 05:00 мск.

В сезоне-2022/23 россиянин провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 очков. Его показатель полезности — «+15».

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.