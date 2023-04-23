26 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 1:2.

В составе «Рейнджерс» вратарь Игорь Шестёркин отразил 26 бросков из 28, а его соотечественники Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не отметились результативными действиями.

«Рейнджерс» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится 25 апреля в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.