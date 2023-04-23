36 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и выйти вперёд в серии

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 4:3.

В составе «Торонто» российский голкипер Илья Самсонов совершил 36 сейвов. У «Тампы» его соотечественник вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска. Защитник Михаил Сергачёв очков не набрал.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 25 апреля в 02:30 мск.

Ранее стало известно, что «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.