Купер встал на защиту Василевского после неудачной игры в серии с «Торонто»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру российского голкипера команды Андрея Василевского в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Защитники перед Василевским во втором матче серии должны были сыграть лучше. Давайте отдадим должное игрокам «Торонто». Если взять последние десять матчей, то мы вряд ли увидим такие голы. Ни один вратарь в НХЛ не смог бы справиться с этими бросками», — цитирует Купера журналист Крис Кренн.

В первых четырёх матчах серии Василевский позволил поразить свои ворота 19 раз. Лишь два вратаря за 39 лет пропустили больше него в стартовых четырёх играх в плей-офф НХЛ — Марк-Андре Флёри и Гленн Хили (по 20 голов).

Счёт в серии — 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдёт 28 апреля в Торонто.

Ранее очки Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва не помогли «Тампе» избежать поражения в матче с «Торонто».