Очки Кучерова и Сергачёва не помогли «Тампе» избежать поражения в матче с«Торонто»

В матче 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Российский голкипер победителей Илья Самсонов совершил по ходу игры 27 спасений.

В составе хозяев забитой шайбой и результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачёв. Его соотечественник и партнёр по команде Никита Кучеров сделал два ассисита.

Таким образом, счёт в серии стал — 3-1 в пользу «Торонто».

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин назвал клуб, который выйдет в финал Кубка Стэнли.