Очки Кучерова и Сергачёва не помогли «Тампе» избежать поражения в матче с«Торонто»
Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Российский голкипер победителей Илья Самсонов совершил по ходу игры 27 спасений.
В составе хозяев забитой шайбой и результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачёв. Его соотечественник и партнёр по команде Никита Кучеров сделал два ассисита.
Таким образом, счёт в серии стал — 3-1 в пользу «Торонто».
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин назвал клуб, который выйдет в финал Кубка Стэнли.