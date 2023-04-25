Sportsnet: Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за инцидента с алкоголем

Стало известно, почему нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не смог принять участие в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

Как сообщил журналист Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet, отъезд российского нападающего из команды мог быть вызван инцидентом с алкоголем.

Встреча на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершилась со счётом 6:4. В составе «Колорадо» российский голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30. Его соотечественник Ничушкин игру пропустил.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч состоится 25 апреля в 05:00 мск.

В сезоне-2022/23 россиянин провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 очков. Его показатель полезности — «+15».

Ранее сообщалось, что Ничушкин покинул расположение «Колорадо» по личным причинам.