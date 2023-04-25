Sportsnet: Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за инцидента с алкоголем

Короткая ссылка
Стало известно, почему нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не смог принять участие в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».
Sportsnet: Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за инцидента с алкоголем
  • AP
  • © David Zalubowski

Как сообщил журналист Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet, отъезд российского нападающего из команды мог быть вызван инцидентом с алкоголем.

Встреча на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершилась со счётом 6:4. В составе «Колорадо» российский голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30. Его соотечественник Ничушкин игру пропустил.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч состоится 25 апреля в 05:00 мск.

В сезоне-2022/23 россиянин провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 очков. Его показатель полезности — «+15».

Ранее сообщалось, что Ничушкин покинул расположение «Колорадо» по личным причинам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить