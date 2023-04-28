Без помощи Кучерова и Сергачёва: Василевский отразил 28 бросков и спас «Тампа-Бэй» от вылета из Кубка Стэнли

Андрей Василевский стал одним из главных героев пятого матча серии с «Торонто» в рамках первого раунда плей-офф НХЛ. Российский голкипер отразил 28 бросков по своим воротам, благодаря чему помог «Тампа-Бэй» прервать серию из трёх поражений и избежать вылета из Кубка Стэнли. В свою очередь, «Рейнджерс» в третий раз подряд проиграли «Нью-Джерси», несмотря на 39 сейвов Игоря Шестёркина, а «Вегас» разгромил «Виннипег» и первые вышел во второй раунд соревнований.

Стойкость Василевского

В преддверии пятого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» пребывала в скверном положении. Подопечные Джона Купера уступили три раза подряд и находились на грани вылета, а впереди их ждал тяжелейший выезд в Торонто, где «Мейпл Лифс» априори были если и немного, но сильнее. И в такие времена болельщикам свойственно ожидать яркой игры от своих главных звёзд, которые и должны тащить команду в таких сложных ситуациях. И в случае с «Тампа-Бэй» речь скорее шла не о Никите Кучерове и Брейдене Пойнте, а Андрее Василевском.

За последние годы российский голкипер приучил фанатов, что в нужный момент способен включать «режим Бога» и буквально в одиночку тащить коллектив к успеху. С 2020-го он пять раз выдавал настоящие феерии в матчах, где решалась судьба выступления «Лайтнинг» в Кубке Стэнли, отражая в среднем по 94,6% бросков и пропуская всего 1,52 шайбы. И в четырёх случаях спасал коллектив от поражения, причём дважды это произошло в рамках прошлогоднего противостояния с «Мейпл Лифс». Тогда Василевский совершил более 30 спасений в двух встречах подряд и вывел «Тампу» в полуфинал Восточной конференции.

На этот раз серию продлить не удалось. Василевский ограничился 28 сейвами и пропустил дважды. На шестой минуте гости втроём накинулись на одного Джона Тавареса, однако не только не смогли помешать ему сделать передачу, но и предоставили пространство Моргану Райлли. Атакующий защитник неотразимо «выстрелил» в дальний угол. А без малого 50 минут спустя российский вратарь был вынужден капитулировать вновь. На этот раз своё веское слово сказал один из лучших снайперов современности — Остон Мэттьюс, оказавшийся расторопнее всех на пятаке.

Правда, к этому моменту «Торонто» уже уступал со счётом 1:3, а впоследствии ещё и дал сопернику поразить пустые ворота. И как ни странно, к этому не имел отношения ни один из лидеров «Тампы». Оказать реальную помощь команде не смогли ни Кучеров, ни Пойнт со Стивеном Стэмкосом, а роль спасителей наравне с Василевским взяли представители второго и третьего звеньев. Энтони Чирелли и Майкл Эйсимонт набрали по два (1 + 1) очка, а ещё по разу Илью Самсонова огорчили Алекс Киллорн и Ник Пол, ставший автором победного гола. И это символично, ведь именно его точное попадание позволило «Лайтнинг» сломить сопротивление оппонентов в 2022-м.

При этом в тройку звёзд Пол не попал. В неё вошли Райлли с Эйссимонтом, который выдал однозначно лучшую встречу в плей-офф в карьере, и Василевский. Он не только завершил матч с 93,3% отражённых бросков, но одержал 65-ю победу в Кубке Стэнли и поднялся на 12-ю строчку по этому показателю (столько же у легендарного Доминика Гашека). За что и заслужил похвалу от главного тренера. По словам Купера, после не самых удачных выступлений в последних играх, россиянин продемонстрировал способность справлять с давлением.

Отметил Василевского и Чирелли. По его словам, с момента его перехода в «Лайтнинг», россиянин каждый вечер демонстрировал своё невероятное мастерство и был опорой и лидером коллектива, который придавал импульс партнёрам и выводил их из тяжелейших ситуаций. И двое суток спустя от него снова будут ждать чудес. 30 апреля серия вернётся во Флориду.

Разгром «Рейнджерс» и триумф «Голден Найтс»

Шестую встречу предстоит провести и командам из Нью-Йорка и Нью-Джерси. «Рейнджерс» триумфально начали противостояние с «Девилз» и выиграли два раза подряд с общим счётом 10:2. Но потом — как отрезало. В трёх следующих матчах подопечные Жерара Галлана не взяли верх ни разу, а последнюю и вовсе провалили. Гости нанесли почти вдвое меньше бросков (23:43), дали противнику четыре раза зажечь красный свет за своими воротами, а сами ни разу не смогли застать врасплох Акиру Шмида.

В итоге, швейцарский вратарь был признан первой звездой, а его визави Игорь Шестёркин даже не попал в тройку. Хотя и совершил 39 сейвов (92,9%), вновь подтвердив звание действующего обладателя «Везина Трофи». Чего стоят его феноменальные спасения после «выстрелов» Тимо Майера и Нико Хишира в упор. Но без поддержки партнёров даже он оказался бессилен. «Рейнджерс» умудрились пропустить не только в равных составах и меньшинстве, но даже при розыгрыше лишнего. А в концовке ещё и позволили поразить пустой створ. Эрик Хаула оформил дубль, по разу отличились Ондржей Палат и Доусон Мерсер.

Таким образом, уже двое суток спустя «Рейнджерс» рискуют завершить свой поход за трофеем. И чтобы этого не произошло, их лидерам необходимо «проснуться» и начать демонстрировать тот уровень хоккея, который от них ждут. Пока же дела у них идут не лучшим образом. Артемий Панарин не может набрать очки уже в четвёртой встрече подряд, Владимир Тарасенко и Патрик Кейн не забивают на протяжении трёх, а Мика Зибанежад пока и вовсе не отметился ни одним голом.

Но если «Рейнджерс» и «Девилз» ещё только предстоит решить судьбу путёвки во второй раунд плей-офф НХЛ, то одна из них уже нашла своего обладателя. Первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли стал «Вегас», сокрушивший «Виннипег». Подопечные Брюса Кэссиди провалили старт раунда и потерпели разгромное поражение (1:5), но после этого ни разу не позволили взять над собой верх. Решающий матч они выиграли крупно (4:1), а все вопросы решили уже к середине второго периода, четырежды огорчив Коннора Хеллебайка. Чендлер Стивенсон отметился дублем и был признан первой звездой, а компанию ему составили Марк Стоун и Вильям Карлссон. Канадец разразился тремя (1 + 2) очками, а швед стал автором третьей шайбы коллектива. Примечательно, что этого успеха они добились без Фила Кессела. За последние 14 лет тот не пропустил ни одной игры, а его «железная серия» в регулярном чемпионате насчитывает рекордные 1064 встречи. Однако в этот раз ему не нашлось места в заявке.