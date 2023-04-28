«Вегас» обыграл «Виннипег» и стал первым участником второго раунда Кубка Стэнли
- AP
Игра в городе Парадайс завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Брюса Кэссиди.
У победителей шайбы забросили Чандлер Стивенсон (первая, 29-я минуты), Марк Стоун (21-я) и Вильям Карлссон (25-я). У проигравших отличился Кайл Коннор (55-я).
Счёт в серии стал 4-1 в пользу команды из Невады. Следующим соперником «Вегаса» станет победитель противостояния «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее сообщалось, что «Колорадо» с Александром Георгиевым проиграл «Сиэтлу» в матче плей-офф НХЛ.