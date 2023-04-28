«Вегас» обыграл «Виннипег» и стал первым участником второго раунда Кубка Стэнли

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«Вегас Голден Найтс» на своём льду нанёс поражение «Виннипег Джетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции.
«Вегас» обыграл «Виннипег» и стал первым участником второго раунда Кубка Стэнли
  • AP

Игра в городе Парадайс завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Брюса Кэссиди.

У победителей шайбы забросили Чандлер Стивенсон (первая, 29-я минуты), Марк Стоун (21-я) и Вильям Карлссон (25-я). У проигравших отличился Кайл Коннор (55-я).

Счёт в серии стал 4-1 в пользу команды из Невады. Следующим соперником «Вегаса» станет победитель противостояния «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее сообщалось, что «Колорадо» с Александром Георгиевым проиграл «Сиэтлу» в матче плей-офф НХЛ.

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