Найденная пьяная девушка в номере Ничушкина оказалась уроженкой Украины

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Найденная пьяная девушка в номере российского хоккеиста «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина оказалась уроженкой Украины.
Найденная пьяная девушка в номере Ничушкина оказалась уроженкой Украины
  • © AP Photo/David Zalubowski

28-летняя девушка сообщила, что она из России, но родилась на Украине, говориться в отчете департамента полиции Сиэтла, на который ссылается The Seattle Times.

Она также заявила правоохранителям, что ей «не следовало приезжать в Соединённые Штаты, что какой-то парень взял её паспорт и что он плохой человек». Личность девушки не раскрывается.

В полиции Сиэтла дали понять, что уголовное расследование по данному инциденту не ведётся. В полицейском отчёте отмечается, что женщина ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.

Пресс-служба «Колорадо» сообщила, что Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам.

В сезоне-2022/23 россиянин провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 очков. Его показатель полезности — «+15».

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